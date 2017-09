Colbrelli overvleugelt Oostenrijks talent Gamper

Patrick Gamper kleurde de wedstrijd in het noorden van Italië. De 20-jarige Oostenrijker ging bijna met de zege lopen. Na een dag in de aanval begaf hij pas helemaal op het einde.

Het peloton overvleugelde hem in de allerlaatste kilometers. In de sprint was Sonny Colbrelli duidelijk beter dan Guillaume Boivin en Sacha Modolo.