Wanty: "Geen gevaar voor carrière van Baugnies"

Baugnies kwam ten val na 45km wedstrijd en werd met een traumahelikopter afgevoerd naar het ziekenhuis van Sart-Tilman in Luik, waar hij meteen geopereerd werd aan een breuk van de 8e borstwervel.

Joost De Maeseneer, ploegarts bij Wanty, komt vandaag met een update. "Alles evolueert positief", klinkt het geruststellend in een mededeling. "Donderdag heeft een scan bevestigd dat de operatie goed verlopen is, waardoor Jérôme snel naar huis zal kunnen."

"Hij zal gedurende enkele weken een harnas moeten dragen, maar er is geen gevaar voor zijn mobiliteit en het vervolg van zijn carrière. Hij zal meerdere maanden moeten revalideren voor hij weer in competitie kan treden, maar een terugkeer in het peloton vanaf de openingskoersen van 2018 is zeker haalbaar."