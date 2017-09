Wallays reed Vuelta uit met breuken in pols en ribben: "Wellicht einde seizoen"

Wallays kwam twee keer ten val in de Ronde van Spanja. Hij smakte een eerste keer tegen de grond in de vierde rit, twee dagen later was het opnieuw prijs. Toen viel hij over een drinkbus.

"Onderzoek in België heeft uitgewezen dat Jelle Wallays na zijn val in de Vuelta een breuk van het scafoide van de rechterhand heeft opgelopen, alsook van de zesde en zevende rib rechts. Voor de West-Vlaming betekent dit een inactiviteit van enkele weken en mogelijks het einde van het seizoen", lezen we in een persbericht van Lotto-Soudal.

Op Instagram bevestigde Wallays het slechte nieuws. "De Vuelta was mentaal heel hard voor mij, maar ik heb het overleefd. Een tweede check heeft breuken aan het licht gebracht. We wonnen vier ritten, maar ook ik heb een oorlog overleefd. Bedankt iedereen voor de steun de voorbije drie weken."