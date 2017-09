Van der Schueren: "Valpartij Baugnies roept herinneringen op"

Van der Schueren doet het verhaal van Baugnies' val: "Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Ik hoorde op de wedstrijdradio dat Jérôme ten val was gekomen. Naar het schijnt reed hij rechtdoor in een afdaling waar dat niet kon en op die plek stond een paal."

"De klap was redelijk zwaar. Je zag dat hij geblesseerd was aan zijn hoofd en dat hij ook pijn had aan zijn rug. Maar hij verloor nooit het bewustzijn. Hij was in shock, maar wel alert. Het medische team heeft hem meteen goed opgevangen. Hij werd meteen gestabiliseerd."