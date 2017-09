VIDEO: Zwitser Albasini toont goeie WK-vorm in 70e Coppa Agostoni

Albasini won eerder dit jaar een rit in de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Romandië. In de Amstel Gold Race werd de Zwitserse puncher derde. De 36-jarige veteraan - die vandaag voor de Zwitserse nationale ploeg uitkwam - doet op 24 september mee aan de WK-wegrit in Bergen. Hij is dus in vorm.