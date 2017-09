Rik Verbrugghe wordt ploegleider van Nibali en co: "Heel mooi voorstel"

"Team Bahrain contacteerde me om ploegleider te worden, maar ook een rol als sportief manager op te nemen in het team. Ik ben blij dat een mooi WorldTour-team me deze kans geeft", legde Verbrugghe uit.

Bahrain-Merida, dat aan zijn eerste seizoen toe is, is niet zo bekend bij het grote publiek. "Maar het team heeft veel ambitie, zoals bijvoorbeeld met een renner als Nibali."

"Het team bestaat nu een jaar en de directie beseft dat er enkele kleine veranderingen moeten gebeuren. Ik ben tevreden dat ze aan mij gedacht hebben. Het is een team met ambitie en met de mogelijkheden (lees geld, red), om dat waar te maken."