5.000 stadsgenoten van Contador zingen: "Un año más"

Dinsdag kreeg Contador in Pinto, waar hij thuis is, een open doekje van zijn stadsgenoten. Met 5.000 waren ze samengetroept onder het balkon van het gemeentehuis om de 34-jarige coureur te bedanken voor bewezen diensten.

"Er is geen beter moment om ermee op te houden", zegt Contador. "Toen ik begon te fietsen had ik 3 dromen: prof worden, de Tour de France rijden en de Tour ooit eens winnen. Alles is uitgekomen, wat kan ik mezelf nog meer wensen?"

Het publiek lustte wel pap van Contadors aanwezigheid en onderbrak hem een paar keer zingend met de slogan "Un año más, un año más, un año más" ("Nog een jaar extra koersen, ...").