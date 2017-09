Dupont mocht voor de 2e keer dit seizoen op het hoogste trapje staan. Dupont mocht voor de 2e keer dit seizoen op het hoogste trapje staan.

Timothy Dupont, de Belgische zegekoning van 2016, heeft dit jaar zijn tweede overwinning te pakken. De renner van Veranda's Willems-Crelan was de snelste in de GP Memorial Briek Schotte, een kermiskoers in Desselgem. Vorige maand schreef hij ook de GP Jef Scherens in Leuven op zijn naam.