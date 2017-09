"Canadese koersen hadden impact mogen hebben op Belgische WK-selectie"

Jan Bakelants werd zondag 4e in de GP van Montreal. De AG2R-Belg heeft dus zijn najaarsvorm te pakken, maar mag volgende week niet afreizen naar Bergen voor het WK.

"Het is jammer", zucht Bakelants. "Ik koers graag in de regen en dit was een uitgelezen kans om een WK in de regen te rijden. Maar deze selectie is sterk. We zouden eigenlijk twee competitiewaardige ploegen kunnen afvaardigen."

Werd de WK-selectie door bondscoach Kevin De Weert te vroeg gemaakt? "Na de Tour was er een voorselectie van 12 renners. De bondscoach zei me dat ik erbij was en dat de definitieve selectie na de BinckBank Tour gemaakt zou worden."

"Toen ik op stage in Livigno was, heeft de bondscoach me gemeld dat ik er niet bij zou zijn. Dat had ik ook wel verwacht, want in de BinckBank Tour was ik niet fris genoeg om daar iets af te dwingen."