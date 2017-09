Nibali reed de Angliru op met een breukje in zijn rib

Nibali viel in de afdaling van de Cordal, net voor de Angliru. Nibali viel in de afdaling van de Cordal, net voor de Angliru.

Renners kunnen stevig op hun tanden bijten, dat is algemeen bekend. Vincenzo Nibali heeft zaterdag in de voorlaatste Vuelta-rit na een val in de afdaling voor de Angliru een ribbreukje opgelopen. De Italiaan van Bahrain beet door en hield zijn tweede podiumplaats vast. Een MRI-scan toonde vandaag de breuk. Hij moet enkele dagen rust houden.