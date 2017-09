Sky wint minder dan Quick-Step, maar voert wel het WorldTour-ploegenklassement aan

Grote slokop bij Sky is uiteraard Chris Froome. Hij won niet alleen de Tour en de Vuelta, maar stak ook 2 ritzeges op zak in de Ronde van Spanje. Bovendien droeg hij 15 dagen de gele trui in de Tour en 19 dagen de rode trui in de Vuelta, wat hem een pak WorldTour-punten opleverde. Ook zijn eindzege in het puntenklassement van de Vuelta werd beloond met punten.

Michal Kwiatkowski, luxeknecht van Froome in de Tour, bezorgde zijn ploeg heel wat punten in de loop van het seizoen. Met overwinningen in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Clasica San Sebastian koos hij zijn momenten goed uit.

Mikel Landa boekte dan weer een ritzege in de Giro én kroonde zich in diezelfde wedstrijd tot bergkoning. Ook Parijs-Nice, de Hamburg Cyclassics en ritzeges in Polen, Romandië en Tirreno-Adriatico leveren de ploeg heel wat punten op. Daarnaast sprokkelde de ploeg talloze ereplaatsen bij elkaar. Denk maar aan de 4e plaats voor Landa in de Tour en de 6e plaats voor Poels in de Vuelta.

Opvallend: Elia Viviani schreef dit jaar 3 WorldTour-wedstrijden op zijn naam. 2 daarvan - de Hamburg Cyclassics en de Bretagne Classic - won hij nadat was bekendgemaakt dat hij na dit seizoen overstapt naar... Quick-Step.