Belgische klimbelofte Steff Cras wordt prof bij Katjoesja

De 21-jarige Steff Cras zet volgend seizoen de stap naar de profs en trekt van de opleidingsploeg van BMC naar Katjoesja. Eerder dit jaar werd hij 5e in de Ronde van de Toekomst. Ook in de Ronde van de Isard (3e), de Ronde van de Elzas (4e) en de Vredeskoers (5e) liet hij knappe resultaten optekenen.

"Ik voel dat Katjoesja een ploeg is die bij mij past", zegt Cras. Mijn gesprekken met teammanager José Azevedo hebben me overtuigd. Ik ben en blijf een ronderenner. Na 3 jaar bij de beloften is 2018 het ideale moment om naar het hoogste niveau te gaan."

Azevedo vertelt dat hij de prestaties van Cras al 2 jaar volgt. "Hij is niet alleen een getalenteerde klimmer, maar ook een goede tijdrijder. We willen een klassementsrenner van hem maken."

"Vorig jaar haalden we klassieke types als Mads Würtz Schmidt en Jenthe Biermans, nu is het tijd voor jonge klimmers. Ilnoer Zakarin blijft onze kopman voor de grote rondes. Met onze meest recente transfers willen we hem steunen en ook bouwen aan de toekomst."