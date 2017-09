"Wie een grote ronde wil winnen, moet een beetje saai zijn"

Chris Froome heeft nu al 4 keer de Ronde van Frankrijk en 1 keer de Ronde van Spanje gewonnen. Maar in eigen land lijken de Britten daar niet echt wakker van te liggen. Een nominatie voor sportpersoonlijkheid van het jaar zat er de voorbije jaren alvast niet in.

"Froome is heel bekend", zegt Roger Hammond, tegenwoordig ploegleider van Dimension Data. "Maar er zijn nog andere bekende sporters: we hebben onder meer Lewis Hamilton, een van de beste mannen in de Formule 1, en Mo Farah."

"Formule 1, voetbal en atletiek: dat zijn de grote sporten in Groot-Brittannië. En we hebben daar grote namen in. Dat trekt aandacht weg van Froome."