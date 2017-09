Wuyts zwaait Contador uit: "We zullen zijn klasse missen"

Ik pik er 3 momenten uit. In 2009 maakt Lance Armstrong zijn comeback in de Tour, bij Astana. Contador is intussen al winnaar van de Vuelta en de Tour. Dan ga je er vanuit dat hij uitgespeeld wordt als kopman.

Dat slaat om in dat kamp, want Armstrong is terug en Contador wordt aan zijn lot overgelaten in die ploeg. Hij voelt zich alleen. Aan tafel heeft hij geen gesprekken, want iedereen volgt The Boss.

En wat doet Contador? Hij besluit om zelf het initiatief te nemen, tegen de strikte ploegconsignes in. Hij wacht niet op Armstrong en valt vroeg aan bij aanvang van de klim naar Verbier. Hij beslist er vroegtijdig over het slot van de Tour. Hij wint en niemand anders.