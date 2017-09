De Gendt op het podium in de Giro, de Tour en de Vuelta. De Gendt op het podium in de Giro, de Tour en de Vuelta.

Thomas De Gendt (30) is dankzij zijn ritzege in de Vuelta de 96e renner die een rit in de drie grote rondes op zijn naam heeft staan. Hij is de 14e Belg in de lijst, naast Philippe Gilbert de enig nog actieve landgenoot. De Gendt won in 2012 in de Giro, in 2016 in de Tour en in 2017 in de Vuelta.