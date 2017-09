Van Asbroeck: "Het was een korte mail, maar het enige wat telt is dat we voortdoen"

"Er staat alleen dat we ons geen zorgen moeten maken voor 2018. Het is een heel korte mail. Twee of drie zinnen. Over waar het geld vandaan komt of hoe lang het engagement van de geldschieters is, daar weet ik niets over. Maar er staat dat we kunnen voortdoen en dat is het enige dat we moesten horen. De rest volgt nog wel."

Tot uitbundige vreugdetaferelen aan de ontbijttafel heeft de mail niet geleid. "De sfeer was eigenlijk nooit onder nul hier in Spanje. Alleen op de dag van de slechte mail misschien. Daarna heeft iedereen zich snel herpakt en is er niet veel meer over gezegd. Maar voor iedereen is het natuurlijk belangrijk te weten dat zijn job blijft bestaan."