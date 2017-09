Boom klopt Campenaerts tegen de klok en pakt leiderstrui

Na vier sprintetappes kreeg het peloton nu een tijdrit voor de wielen geschoven in Groot-Brittannië. Het was Campenaerts die de eerste scherpe tijd liet noteren op het parcours van 16 kilometer.

De Europese kampioen tijdrijden mocht een hele namiddag dromen van de zege want ook specialisten als Tony Martin en Stefan Küng konden niet tippen aan zijn chrono.

Maar Lars Boom strooide nog roet in de eten van zijn ploegmaat. Hij ging als een razende tekeer en was uiteindelijk zes seconden sneller. Hij neemt ook de leiderstrui over van Elia Viviani. Campenaerts is na de tijdrit tweede in de stand.