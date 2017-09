Marianne Vos draait de rollen om en verslaat D'hoore

De eerste rit in lijn voerde de rensters door Oost-Vlaanderen, met start en aankomst in Ninove. Een kopgroep van 3 kreeg in de finale het gezelschap van 10 achtervolgsters. In die groep zaten heel wat grote namen: Bronzini, Rivera, Guarnier, Koster, Vos en ook Jolien D'hoore, de leider in het algemene klassement.

In de laatste kilometers waagden een paar rensters hun kans met een late uitval, maar niemand raakte weg. Marianne Vos toonde zich de snelste in de sprint en haalde het voor Jolien D'hoore en Coryn Rivera.

Europees kampioene Vos, die gisteren met 17 honderdsten naast de overwinning in de proloog greep, neemt de leiderstrui over van D'hoore.