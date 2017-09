Gaviria neemt de maat van Viviani, geparkeerde auto veroorzaakt zware val

Voor de 4e dag op een rij kwam het tot een sprint in de Ronde van Groot-Brittannië. Dimension Data en Orica-Scott offerden een aantal pionnen op om de 5 vluchters in te rekenen in de slotkilometers.

In de finale, die het peloton langs verkeerseilandjes voerde, raakten Boasson Hagen en LottoNL-Jumbo-sprinter Groenewegen bovendien hun ploegmakkers kwijt. Quick-Step Floors had zijn treintje wél perfect op de rails en nam de touwtjes in handen.

Gaviria werd door zijn ploegmakkers perfect afgezet in de laatste rechte lijn. Viviani kwam nog sterk opzetten, maar strandde op een zucht van de ritzege. Kristoff bleef Groenewegen nipt voor en werd 3e.