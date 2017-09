Talansky (28), ex-winnaar van de Dauphiné, zegt de wielersport vaarwel

Andrew Talansky werd in 2010 2e in de Ronde van de Toekomst. De Amerikaan liet zich in 2012 voor het eerst opmerken bij de profs met een 2e plaats in de Ronde van Romandië en een 7e stek in de Vuelta.

In 2014 boekte hij zijn grootste succes: Talansky werd eindwinnaar van de Dauphiné. Maar daarna ging het snel bergaf met de carrière van Talansky, die nooit meer kon schitteren in de rittenwedstrijden.

"Na heel wat wikken en wegen is het tijd om een punt te zetten achter mijn profcarrière", laat Talansky weten. "Het was een geweldige ervaring. Ik zal mijn ploegmakkers en hun vriendschap op en naast de fiets missen, maar ik zal vooral de fans missen."

Waarom Talansky stopt, is niet meteen duidelijk. "Ik zal mijn passie volgen. Daarover snel meer", klinkt het nog. De contractperikelen bij Cannondale-Drapac, dat nog op zoek is naar een sponsor, spelen wellicht een rol.