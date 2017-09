D'hoore troeft Vos af in de proloog van de Lotto Belgium Tour

D'hoore is ook de eerste leider. D'hoore is ook de eerste leider.

Jolien D'hoore heeft de proloog in de Lotto Belgium Tour op haar naam geschreven. In Nieuwpoort was ze over de afstand van 4 kilometer nipt sneller dan Marianne Vos. D'hoore is uiteraard ook de eerste leider in de 4-daagse rittenkoers.