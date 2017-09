Van Avermaet wil "uitslagen herhalen" in Canadese koersen

"Greg wil zijn succes van vorig jaar herhalen en wij staan als team 100 procent achter hem", legt ploegleider Fabio Baldato uit.

"We beschikken over een sterke groep om Greg bij te staan, inclusief Dylan Teuns die in de vorm van zijn carrière verkeert."

"In eendagskoersen kan natuurlijk alles gebeuren, maar ik geloof dat we Greg in beide races op het podium kunnen krijgen."