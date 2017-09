"Dokter Mabuse" Bernard Sainz moet 9 maanden de cel in

Bernard Sainz zou amateurwielrenners en renners van semiprofessioneel niveau een dopingprotocol opgelegd hebben. Daarmee zou hij zichzelf flink verrijkt hebben.

De openbare aanklager vroeg 6 jaar cel en 20.000 euro boete, maar de rechter legt Sainz dus een straf op van 9 maanden. Sainz was zelf niet aanwezig, maar heeft de beschuldigingen altijd ontkend. "Men stelt mij voor als een duivelse dopingleverancier", zei hij in juli. "Maar welke concrete bewijzen hebben ze? Niets!"

Het is niet de eerste keer dat Sainz veroordeeld wordt voor dopingpraktijken. In 2014 kreeg hij van het hof van beroep in Parijs een celstraf van 2 jaar, waarvan 20 maanden voorwaardelijk, voor het stimuleren van dopinggebruik. Een jaar eerder moest hij 3.000 euro ophoesten in een zaak rond verboden middelen bij paarden.