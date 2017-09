Bouhanni sprint naar overwinning in Fourmies

Na een heel nerveus begin vormde zich stelselmatig een kopgroep van 21 man, met daarbij onder meer Timothy Dupont, Pieter Vanspeybrouck, Pieter Serry, Eliot Lietaer, Julien Mortier, Quentin Jauregui, Damien Gaudin, Pim Ligthart, Marcus Burghardt, Petr Vakoc, Oscar Riesebeek en Mads Pedersen.

Zij boekten een maximale voorsprong van 3 minuten. Op 10 kilometer van het einde was alles echter te herdoen. Cofidis had zijn turbo aangezet om de rode loper uit te rollen voor sprintbom Bouhanni. Het plannetje van het Franse team klopte, Bouhanni rondde het karweitje af.

Voor de 27-jarige Bouhanni is het zijn zevende overwinning dit seizoen. Eerder dit jaar was hij al de sterkste in Nokere Koerse, de vierde etappe in de Ronde van Catalonië, Parijs-Camembert, de tweede rit in de Ronde van Yorkshire, de tweede etappe in de Ronde van de l'Ain en de tweede rit in de Ronde van Poitou-Charentes.