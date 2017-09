Herstelde Hermans keert terug in Tour of Britain: "Wil goed niveau halen"

Hermans hield aan zijn valpartij breuken van zijn rechterpols, linker grote teen en borstbeen over. In de Tour of Britain, die zondag van start gaat in Edinburgh, is hij er opnieuw bij voor BMC, de ploeg die hij volgend seizoen verlaat voor een avontuur bij Israël Cycling Academy.

"Ik kijk er naar uit opnieuw een wedstrijd te rijden", laat Hermans optekenen op de website van BMC. "Na 20 dagen revalidatie heb ik de trainingen kunnen hervatten en het goede gevoel was er meteen."

"Ik hoop de rest van het seizoen een goed niveau te halen, te beginnen in de Tour of Britain. Het is de eerste keer dat ik die rittenwedstrijd rijdt. Ik kijk er erg naar uit", concludeert Hermans, die bij BMC onder meer het gezelschap krijgt van onder meer Silvan Dillier en Stefan Küng.