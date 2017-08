Dumoulin en Benoot fietsen op training samen de Stelvio op

In de etappe naar Bormio moesten de renners in de Giro de Mortirolo en de Stelvio beklimmen. Een slecht getimede sanitaire stop kwam roze trui Tom Dumoulin nog bijna duur te staan. Maar de Nederlander beperkte de schade en zou later de Giro ook winnen.

Een afkeer voor de Stelvio deed Dumoulin in ieder geval niet op die dag. Vandaag reed hij op training samen met Tiesj Benoot "the wall" op. "We made it!" postte hij achteraf, terwijl ze samen een taartje naar binnenspeelden op de top.

Benoot had er ook van genoot. "Mooi dagje peddelen met de Giro-winnaar op zijn terrein."