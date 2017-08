Sky strikt toptalent Bernal: "Een droom die uitkomt"

Egan Bernal schreef vandaag de Ronde van de Toekomst op zijn naam. De Colombiaanse berggeit, die ook twee ritten won, had nog een extra reden tot vieren: Bernal zal volgend jaar het truitje van Sky aantrekken.

De Colombiaan gaf bij de profs zijn visitekaartje al af in onder meer de Wielerweek Coppi e Bartali en in de Tour of the Alps. "Ik heb er altijd van gedroomd om bij deze ploeg te rijden", reageert Bernal.

"Ik had nooit gedacht dat die kans er al zo snel zou komen. Dit is een droom die uitkomt. Mijn eerste doel is leren. Ik kijk er naar uit om voor Sky te koersen."