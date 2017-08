Vanmarcke over Cannondale: "Nieuws is echt ingeslagen als een bom"

"Ik had nog een contract voor een jaar en nu moet ik opeens weer op zoek of hopen dat er alsnog geld gevonden wordt. Maar het is al laat op het seizoen. Ik ben daar dus realistisch in", gaat Vanmarcke voort.

"Ik moet eerstdaags overleggen met mijn manager. Ik maak me niet al te veel zorgen over mijn toekomst, maar financieel zal ik me wellicht niet verbeteren als je zo laat nog op zoek moet."

"De meeste ploegen hebben al nieuwe transfers gedaan. Veel ruimte is er wellicht niet meer. Dat is niet fijn, maar voor heel wat andere renners en het personeel is dit echt heel slecht nieuws. Dit is jammer, voor het wielrennen in zijn geheel ook."