Het uiterst boeiende sportweekend lijkt in het teken van België versus Nederland te staan. Dat was ook in de Schaal Sels (1.1) het geval: Taco van der Hoorn hield Wout van Aert van de zege.