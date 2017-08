Sponsor haakt af: renners van Cannondale mogen op zoek naar nieuwe werkgever

Tien dagen geleden leek er nog geen vuiltje aan de lucht bij Cannondale-Drapac. De WorldTour-ploeg verlengde de contracten van Rigoberto Uran en Dylan van Baarle, maar nu mogen die renners plots toch weer op zoek naar een nieuwe werkgever.

De reden? De wielerformatie zag een nieuwe sponsor, die beloofd had de ploeg vanaf 2018 te steunen, in laatste instantie afhaken. De huidige sponsors, waaronder de hoofdsponsors, blijven wel aan boord, maar zonder het nieuwe geld krijgt de ploeg de financiering niet rond.

De ploeg koestert de hoop dat de situatie nog opgelost raakt, maar laat in een persbericht weten dat het personeel en de renners hun contractuele verplichtingen niet meer moeten nakomen. Ze mogen met andere woorden op zoek naar een nieuwe werkgever. Het personeel ontving daarover vanmorgen een e-mail.

"We vonden het onze plicht om de renners op de hoogte te brengen zodat ze tijd hebben om te zoeken naar de beste optie voor hen. We willen ze niet meesleuren in een onzekere toekomst."

Bij Cannondale rijden met Vanmarcke en Van Asbroeck ook twee landgenoten. De ploeg is nu naarstig op zoek naar oplossingen. Als die er nog komen, zullen de contracten met de renners alsnog nageleefd worden.