Keisse (archief) was de beste van de omvangrijke kopgroep. Keisse (archief) was de beste van de omvangrijke kopgroep.

Iljo Keisse heeft de Omloop Mandel-Leie-Schelde gewonnen, een wedstrijd die dit jaar voor het eerst het statuut 1.1 kreeg. De renner van Quick-Step was de beste van een omvangrijke kopgroep na 14 lokale rondjes in Meulebeke. Het is de tweede keer dat hij de wedstrijd op zijn naam schrijft. Zijn ploegmaat Gaviria, die zijn comeback maakte na een val op training begin juli, speelde geen hoofdrol.