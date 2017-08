Deignan is de snelste in een sprint met z'n tweeën. Deignan is de snelste in een sprint met z'n tweeën.

Elizabeth Deignan (28) heeft voor de tweede keer in haar carrière de GP van Plouay gewonnen. De Britse kampioene was net als in 2015 de sterkste in de WT-koers voor vrouwen. Morgen rijden de mannen hun Bretagne Classic.