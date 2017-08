Lambrecht bijt zijn tanden weer stuk op Colombiaanse leider Bernal

Egan Bernal had gisteren al een etappe gewonnen in de Ronde van de Toekomst en voerde vandaag een bisnummer op. De Colombiaan, die gisteren zijn concurrenten op een minuut zette, had vandaag meer weerstand.

Bernal klopte vandaag Bjorg Lambrecht in de sprint. Onze landgenoot werd gisteren al derde. In het klassement schuift Lambrecht op naar de tweede plaats, op 1'09" van de Colombiaanse leider. Morgen staat de slotrit op het programma.