Porte en Hermans kruipen weer op de fiets

Porte kwam keihard terecht op z'n rechterzijde en de Australiër liep daarbij een sleutelbeen- en heupbreuk op. "Het gaat steeds beter met Richie. Hij heeft op dit moment nog licht ongemak in zijn schouder, maar aan zijn heup heeft hij al helemaal geen last meer", zegt BMC-teamarts Max Testa.



"We volgen hem van nabij op en beslissen de komende weken of hij dit seizoen nog in actie zal komen. Het doel is om hem nog minstens één keer opnieuw het rugnummer te laten opspelden."



Porte is zelf nog niet bezig met zijn terugkeer in competitie. "Maandag heb ik voor het eerst op de weg getraind. Ik heb 2-3 uur kunnen rijden, maar ben uiteraard mijn vorm kwijt. Ik focus me voorlopig op mijn herstel en pin me nog niet vast op het feit of ik nog een wedstrijd zal rijden dit seizoen", zegt Porte.