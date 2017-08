De Vlaeminck 70 jaar: zijn indrukwekkende carrière in woord en beeld

Hoewel hij bij de jeugd al een veelwinnaar is, is Roger De Vlaeminck toch al bijna 22 jaar toen hij prof werd bij Flandria. Hij drukt meteen zijn stempel op de klassiekers, met winst in de Omloop Het Volk. Later dat voorjaar wordt hij ook nog 2e in Milaan-Sanremo, 2e in Gent-Wevelgem en 5e in Roubaix.

Aan die laatste koers zou hij zijn hart verliezen. Hij wint Roubaix niet alleen 4 keer, maar wordt ook nog eens 4 keer tweede. Hij neemt 13 keer deel aan de kasseiklassieker en eindigt nooit lager dan de 7e plaats.

Met de Ronde van Vlaanderen heeft De Vlaeminck een haat-liefdeverhouding. Vaak zitten de omstandigheden niet mee, maar wanneer hij in 1977 wint is dat wel met "een gelukje". De Vlaeminck is op pad met Freddy Maertens, die eigenlijk na een fietswissel uit de koers is gezet. Maar Maertens rijdt door en "schenkt" (weliswaar voor een bom duiten) de zege aan De Vlaeminck.