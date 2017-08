Van Avermaet: "Wil graag WorldTour-punten sprokkelen in de Bretagne Classic"

Met zijn 32e stek in de Hamburg Cyclassics afgelopen zondag kon Van Avermaet zijn voorsprong op dichtste achtervolger Dumoulin amper uitdiepen. Dit weekend volgt er een nieuwe kans. "Ik voelde me goed in Hamburg, en het hele team heeft me prima in positie gebracht", verklaart Van Avermaet.

"Ook voor de Bretagne Classic staan we met een sterke formatie aan de start. Ik start vol zelfvertrouwen aan de race, ook al is het misschien geen finale die me 100% op het lijf is geschreven. Mijn vormcurve gaat de goede richting uit en dus mag ik een plaats in de top 10 zeker ambiëren."