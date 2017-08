Baugnies neemt voor derde jaar op rij bloemen mee naar huis in Overijse

@druivenkoers Het podium van de Druivenkoers. Het podium van de Druivenkoers.

De Druivenkoers is een wedstrijd die op het lijf geschreven staat van Jérôme Baugnies (Team Wanty-Gobert). Onze landgenoot won de koers in Overijse al voor het derde jaar op rij. Hij was in de sprint sneller dan de Noor Jansen en zijn ploegmaat Xandro Meurisse.