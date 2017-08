Derde keer goeie keer voor stagiair van Quick-Step in Toekomstronde

De ontsnapping van de dag kwam op naam van een duo: de Ier Michael O'Loughlin en de Italiaan Francesco Romano. Het peloton bleef rustig en liet de voorsprong van de twee vluchters oplopen tot ruim 4 minuten.

De sprintersploegen schoten pas erg laat in actie. Op 10 kilometer van de finish hadden de twee leiders nog steeds een voorsprong van 1'50". Pas na een laatste helling en bij het ingaan van de slotkilometer werden ze uiteindelijk ingerekend.

De sprinters ontbonden hun duivels en het was Hodeg die na de rit van 139 kilometer nog de snelste benen had. De Colombiaan die eerder in de Ronde al twee keer tweede werd, was deze keer sneller dan Banaszek en Gessner.

In het algemeen klassement verandert er weinig. Morgen staat er een rustdag op het programma.