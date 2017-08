Jasper De Buyst boekt zijn derde zege van het seizoen. Jasper De Buyst boekt zijn derde zege van het seizoen.

Jasper De Buyst heeft de GP Stad Zottegem op zijn naam geschreven. In de sprint was hij sneller dan Joeri Stallaert, Kenny Dehaes en Timothy Dupont. Die laatste had twee dagen geleden nog de GP Poeske Scherens gewonnen.