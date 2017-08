Lawless blijft uit de greep van de sprinters in Ronde van de Toekomst

Zeven niet zo bekende jongeren maakten deel uit van de vlucht van de dag, die maximaal vijf minuten voorsprong kreeg.

Op het lokale circuit telden de laatste twee vluchters, O'Mahony en Zimmerman, nog steeds een halve minuut voorsprong en ook bij het ingaan van de laatste vijf kilometer was die bonus er nog.

Nadat de Deense ploeg van leider Asgreen enkele mannetjes vooraan plaatste, werden de vluchters op de laatste helling gegrepen. Het sein voor Lawless om in de aanval te gaan. De Brit was gisteren nog 3e in de massasprint, maar gooide het deze keer over een andere boeg. Mét succes.