Van Avermaet: "Liep in Hamburg fout in laatste kilometers"

Greg Van Avermaet was naar Hamburg afgereisd om punten te pakken voor de World Tour, maar met 8 punten voor de 32e plaats komt hij er bekaaid vanaf. "In zo'n finale is het moeilijk om een massasprint te vermijden", vertelde de olympische kampioen van BMC.