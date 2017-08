Beloftewereldkampioen pikt rit mee in Toekomstronde

Kristoffer Halvorsen schiet raak in de Toekomstronde. Kristoffer Halvorsen schiet raak in de Toekomstronde.

De derde rit in de Ronde van de Toekomst is een prooi geworden voor Kristoffer Halvorsen. De Noorse wereldkampioen bij de beloften was in Châteaubriant de snelste in een massasprint. De Deen Kasper Asgreen behoudt zijn gele leiderstrui.