De zegekoning van 2016 veegt de 0 weg

Timothy Dupont heeft zijn eerste zege van het seizoen beet. De sprinter van Veranda's Willems-Crelan was de snelste in de Grote Prijs Jef Scherens in Leuven. Hij klopte Kenny Dehaes op de streep.