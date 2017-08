Marianne Vos triomfeert in Noorwegen

Marianne Vos, die zaterdag de leiderstrui had overgenomen van Jolien D'hoore, moest zich nog flink inspannen in de derde etappe. Haar landgenote Ellen van Dijk trok in de voorlaatste ronde stevig door op een helling. Ze wilde Vos de eindzege niet zomaar cadeau doen.

Vos moest vol aan de bak in het peloton om het gat te dichten. Dat lukte op zo'n 4 km van de streep. Ze had het peloton uitgedund tot een klein groepje favorieten.

Van Dijk zette de sprint van ver aan. Enkel Megan Guarnier (foto) kon haar nog verslaan. Vos werd derde en verzekerde zich van de eindzege.