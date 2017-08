Quick-Step-aanwinst Jakobsen slaat meteen toe in de Ronde van de Toekomst

Jakobsen wordt volgend jaar prof bij Quick-Step. Jakobsen wordt volgend jaar prof bij Quick-Step.

Fabio Jakobsen heeft in de Ronde van de Toekomst zijn visitekaartje afgeleverd. De Nederlander, die volgend jaar voor Quick-Step Floors rijdt, was de sterkste in de sprint. De Deen Kasper Asgreen blijft leider.