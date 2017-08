Sunweb strikt Edward Theuns en Louis Vervaeke

Dat Edward Theuns andere oorden zou gaan opzoeken na 2 jaar bij Trek-Segafredo was al langer bekend, al was het nog niet duidelijk bij welke ploeg hij zou tekenen. Nu heeft Sunweb officieel zijn komst aangekondigd.

"We volgen Edward al een hele tijd", legt Sunweb-coach Marc Reef uit. "We zijn heel blij dat we kunnen samenwerken. Hij is een sterke klassieke renner en we geloven dat hij nog vooruitgang kan boeken. Theuns wordt onze kopman in de Vlaamse klassiekers en zijn kracht zal een meerwaarde zijn voor onze sprinttrein."

Theuns, eerder deze maand nog ritwinnaar in de Binckbank Tour, is in de wolken met zijn nieuwe ploeg. "Het is het juiste moment om de overstap te maken. Ik heb deze keuze gemaakt op basis van de werkwijze van de ploeg. Ik denk dat ik bij Sunweb de volgende stap in mijn carrière kan zetten."