Jolien D'hoore tankt vertrouwen voor het WK met zege in Noorwegen

Jolien D'hoore pakte uit met een machtige sprint bergop. Jolien D'hoore pakte uit met een machtige sprint bergop.

Iets meer dan een maand voor het WK in Bergen heeft Jolien D'hoore al eens van de zege mogen proeven in Noorwegen. Ze was in de Ronde van Noorwegen de snelste na een sprintje bergop. D'hoore erft ook de leiderstrui van Ellen van Dijk.