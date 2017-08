Jérôme Pineau strikt Coquard en Belgisch trio voor nieuw wielerteam

Het was voor Sunweb geen prioriteit om mijn contract te verlengen. Daardoor was het duidelijk dat ik op zoek moest naar andere opties.

Als De Backer ook wil schitteren in Parijs-Roubaix, moet hij wel hopen dat z'n nieuwe team een wildcard krijgt. "Als pro-continentaal team zijn we daar wel afhankelijk van. Ik hoop dat de connectie met Flanders Classics, maar vooral met ASO goed is. Ik heb er wel vertrouwen in."

Een langer verblijf bij Sunweb zag De Backer niet zitten. "Na negen jaar bij dezelfde ploeg kan je kiezen voor zekerheid, maar ik was benieuwd naar wat ik elders kan vinden. Het was voor Sunweb ook geen prioriteit om mijn contract te verlengen. Daardoor was het voor mij ook duidelijk dat ik op zoek moest naar andere opties."

De Backer komt niet alleen in een Franse ploeg terecht, de meeste van zijn ploegmaats zijn ook Fransmannen. "Ik heb al een Franse app gedownload om mijn Frans bij te schaven. Ik zit met veel positieve energie."