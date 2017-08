Samuel Sanchez loopt tegen de dopinglamp

Sanchez heeft positief getest op het groeihormoon GHRP-2, hetzelfde middel waarop eerder dit jaar ook de Italiaanse renners Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni (Bardiani-CSF) betrapt werden.

"De positieve test vond plaats op 9 augustus bij een controle buiten competitie. De renner heeft recht de analyse van het B-staal aan te vragen en af te wachten", klinkt het in een verklaring van de UCI.



De 39-jarige Sanchez zou normaal gezien zaterdag van start gaan in de Vuelta. De olympische wegkampioen van 2008 in Peking wordt in de BMC-selectie nu vervangen door Loïc Vliegen. Voor hem wordt het zijn eerste grote ronde.



BMC heeft Sanchez meteen op non-actief gezet. "We zijn enorm ontgoocheld om dit nieuws te moeten delen op de vooravond van de Vuelta. We hebben Sanchez meteen geschorst. Tot de analyse van het B-staal bekend is, zal er geen verdere actie ondernomen worden", laat het team weten.

Sanchez is aan de laatste etappe van zijn carrière bezig. Naast zijn olympische titel won hij onder meer een rit en de bolletjestrui in de Tour en boekte hij in de Vuelta zelfs vijf ritzeges. Hij werd ook tweede in de Tour van 2010 en stond twee keer op het eindpodium van de Vuelta (2e in 2009 en 3e in 2007).