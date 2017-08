Quintana blijft trouw aan Movistar

Quintana werd de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan Team Sky en Astana, maar de 27-jarige Colombiaan blijft dus op het vertrouwde nest.



"Mijn volgende afspraak is de kleuren van Colombia verdedigen op het WK in Bergen en in 2018 trek ik voor Movistar opnieuw naar de Tour", liet Quintana op Twitter weten.

Bij Movistar zal hij dan mogelijk wel de concurrentie moeten aangaan met Mikel Landa. De Spanjaard van Team Sky werd deze week aangetrokken door Movistar aangetrokken als nieuwe klassementsrijder.



Voor Quintana was het tot dusver een ontgoochelend seizoen. In de Giro moest hij de eindzege aan Tom Dumoulin laten en in de Tour werd hij pas twaalfde.